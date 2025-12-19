  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Grigioni Possibilità del voto elettronico ora anche a San Vittore

SDA

19.12.2025 - 09:31

Il voto elettronico è sempre più diffuso nei Grigioni. (Immagine simbolica d'archivio)
Il voto elettronico è sempre più diffuso nei Grigioni. (Immagine simbolica d'archivio)
Keystone

I Comuni di San Vittore, nella bassa Mesolcina, e Sumvitg, in Surselva, hanno aderito al circolo del voto elettronico del Cantone dei Grigioni. 

Keystone-SDA

19.12.2025, 09:31

Gli aventi diritto di voto di questi due enti locali potranno far uso dell'e-voting in occasione della votazione popolare dell'8 marzo a patto che si annuncino entro l'11 gennaio tramite i siti internet del Cantone o del rispettivo comune.

Infatti, «affinché la registrazione possa essere considerata valida per la prossima chiamata alle urne, l'annuncio deve (...) essere effettuato al più tardi otto settimane prima del giorno della votazione», spiega la Cancelleria dello Stato in un comunicato diramato stamani.

Con San Vittore e Sumvitg salgono a 28 i Comuni retici che offrono ai loro cittadini la possibilità di votare elettronicamente.

In occasione dell'ultima consultazione popolare del 30 novembre le quote maggiori di voti espressi in linea sono state registrate ad Arosa (26,1%), Lumnezia (27,6%), Pontresina (27,9%) e Silvaplana (26,9%). Solo a Coira e a Thusis, dove in occasione dell'ultima votazione popolare l'e-voting è stato introdotto per la prima volta, la quota non ha raggiunto il 10%.

I più letti

Romina Power si racconta tra Al Bano e la figlia scomparsa Ylenia
Foto o sesso per andare al Grande Fratello: l'accusa di Fabrizio Corona ad Alfonso Signorini
Coppia francese con difficoltà economiche vince 178 milioni: «Ecco cosa faremo con i soldi»
Si trova faccia a faccia con un lupo: «Ho deciso di seguirlo». Facebook si infiamma
Un imprenditore italiano atterra sulle piste da sci in elicottero: «Avevo fretta»

Altre notizie

News. Avvicendamento a vertice Lugano Airport

NewsAvvicendamento a vertice Lugano Airport

Svizzera. Verso un rafforzamento dei controlli ai confini sud del Paese

SvizzeraVerso un rafforzamento dei controlli ai confini sud del Paese

Contro il Centro. Fondazione Hans e Anna Enderlin-Engi: respinto il ricorso dell'UDC Grigioni

Contro il CentroFondazione Hans e Anna Enderlin-Engi: respinto il ricorso dell'UDC Grigioni