Grigioni Anche Laax approva l'acquisto dell'infrastruttura Weisse Arena

SDA

25.10.2025 - 08:40

Laax ha detto "sì" alla ripresa dell'infrastruttura della Weisse Arena. (immagine d'archivio)
Laax ha detto "sì" alla ripresa dell'infrastruttura della Weisse Arena. (immagine d'archivio)
Keystone

Dopo Falera (GR), l'assemblea comunale di Laax (GR) ha chiaramente approvato ieri sera, con 359 voti a favore e 14 contro, il contributo comunale di 20 milioni di franchi per l'acquisizione dell'infrastruttura della Weisse Arena Bergbahnen.

Keystone-SDA

25.10.2025, 08:40

25.10.2025, 09:06

Come comunicato dal Comune ieri sera, l'esclusione di pagamenti successivi, la ripartizione delle quote tra i tre comuni di Laax, Flims e Falera e l'attività della società di proprietà dei Comuni, denominata Finanz Infra, hanno dato luogo a discussioni. All'assemblea di ieri sera a Laax, ha partecipato il 26% del corpo elettorale, ha indicato il Comune.

In totale, il Gruppo Weisse Arena intende trasferire le sue strutture al settore pubblico per 94,5 milioni di franchi; Flims, Laax e Falera cofinanzieranno l'acquisizione con un totale di 50 milioni di franchi.

Laax contribuirà con 20 milioni di franchi, Falera con 10 milioni di franchi, come deciso dai votanti giovedì sera.

Popolazione di Flims voterà domani

A Flims, la popolazione si recherà alle urne domani. Dato che il Comune ha già sostenuto la costruzione della funivia FlemXpress con un importo di 18 milioni di franchi, ne dovrà versare solo due.

Il Gruppo Weisse Arena concederà inoltre a Finanz Infra, un prestito di 20 milioni di franchi, mentre 42,5 milioni saranno finanziati con capitale di terzi.

L'acquisto dell'infrastruttura da parte di Finanz Infra ha lo scopo di impedire che investitori stranieri rilevino gli impianti di risalita, fondamentali per la sopravvivenza della regione. Se anche Flims voterà a favore, l'infrastruttura in montagna, esclusa quindi quella sul fondovalle, sarà venduta alla Finanz Infra. Il Gruppo Weisse Arena affitterebbe poi gli impianti.

