Acquisizione in vista: i Comuni di Flims, Laax e Falera in Surselva vogliono acquistare gli impianti turistici in quota per evitare che finiscano in mani straniere. Keystone

I Comuni di Flims, Laax e Falera in Surselva (nei Grigioni) vogliono acquistare l'infrastruttura turistica in quota del Gruppo Weisse Arena. La società è disposta a venderli per poi darli in affitto. L'obiettivo è garantire l'esistenza a lungo termine degli impianti.

Keystone-SDA SDA

La mossa dei Comuni, molto discussa nelle ultime settimane, ha lo scopo di impedire che investitori stranieri rilevino gli impianti di risalita, fondamentali per la sopravvivenza della regione.

L'infrastruttura in montagna, esclusa quindi quella sul fondovalle, sarà venduta a una società di proprietà dei Comuni, chiamata Finanz Infra.

Le strutture saranno rilevate per 94,5 milioni di franchi, hanno spiegato oggi i rappresentanti dei municipi di Flims, Laax e Falera e degli impianti in una conferenza stampa. I tre Comuni vogliono cofinanziare l'acquisizione con un totale di 50 milioni di franchi.

Il Gruppo Weisse Arena concederà alla Finanz Infra un prestito di 20 milioni e 42,5 milioni saranno finanziati con capitale di terzi.

Gli aventi diritto di voto a Flims, Laax e Falera voteranno a fine ottobre sul credito d'acquisto.