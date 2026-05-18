TicinoGran Consiglio, Daria Lepori è la nuova presidente
Swisstxt
18.5.2026 - 15:46
La deputata socialista Daria Lepori è la nuova presidente del Gran Consiglio per i prossimi dodici mesi, subentrando al presidente uscente Fabio Schnellmann al vertice del Parlamento cantonale.
Redazione blue News
18.05.2026, 15:46
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Cambio della guardia al vertice della politica cantonale. Da oggi, e per i prossimi dodici mesi, le sedute del Gran Consiglio saranno guidate dalla deputata socialista Daria Lepori.
La neoeletta subentra al liberale radicale Fabio Schnellmann, che ha concluso il suo mandato annuale come presidente del Parlamento.
Il rinnovo dell'Ufficio presidenziale ha visto anche la nomina di Giovanni Berardi (Il Centro) nel ruolo di primo vicepresidente, mentre la carica di secondo vicepresidente è stata affidata al leghista Sem Genini.
Nel suo discorso di insediamento, la nuova prima cittadina del Cantone ha voluto lanciare un messaggio forte, ricordando come la solidarietà abbia rappresentato una costante imprescindibile nel corso dei millenni.
Per celebrare l'elezione, lunedì sera sono previsti i festeggiamenti ufficiali a Canobbio, comune di residenza della neo-presidente.