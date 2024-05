L'edificio rurale è andato distrutto Polizia GR

Un granaio in legno, al margini del villaggio di Ilanz Glion, nella Surselva, è stato completamente distrutto dalle fiamme sabato notte.

Swisstxt

L’allarme è giunto poco dopo le 23:00 al comando della polizia cantonale grigionese. Giunti sul posto assieme agli agenti, i pompieri sono riusciti a evitare che l’incendio si propagasse.

Nulla da fare, invece, per salvare la costruzione. Sul posto sono intervenuti 55 pompieri e, in via precauzionale, un’ambulanza dell’ospedale di Ilanz. Non ci sono stati feriti.

Il dolo rientra tra le ipotesi degli inquirenti. La polizia cantonale invita a farsi avanti (081 257 64 80) chi avesse notato comportamenti sospetti nei pressi del rogo.

Swisstxt