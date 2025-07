L'albero abbattuto dal violento temporale a Comano RSI

Un forte temporale con grandine ha colpito giovedì pomeriggio il Luganese, creando disagi al traffico.

SwissTXT Swisstxt

Tra i danni segnalati, per ora, anche alberi caduti a Cureglia, Comano, Agno. A Canobbio, in via San Bernardo, un albero è caduto su un’abitazione, danneggiando il tetto. Diversi tombini non sono riusciti a smaltire la pioggia sia a Lugano che in collina.

In precedenza MeteoSvizzera aveva diramato – per Luganese, Locarnese e Mendrisiotto – un allerta di grado 4 (pericolo forte) per l’arrivo di temporali mobili provenienti da Ovest, raccomandando alla popolazione di stare lontano dalle superfici d’acqua e di evitare soste in luoghi esposti ai fulmini.