Fermato un giovane Fatto di sangue a Bellinzona: uccisa una donna e ferito in modo grave un uomo

Swisstxt

28.1.2026 - 07:38

Immagine illustrativa d'archivio.
Immagine illustrativa d'archivio.
KEYSTONE

La polizia conferma la notizia anticipata dalla RSI: un fatto di sangue si è consumato nella notte tra martedì e mercoledì, verso le 3.30, a Bellinzona, al terzo piano di una palazzina in Via Mirasole.

Paolo Beretta

28.01.2026, 07:38

28.01.2026, 07:42

Nonostante i tentativi di rianimazione, una donna, 46enne cittadina svizzera domiciliata nella regione, è deceduta a causa delle gravi ferite riportate, mentre un 61enne cittadino italiano residente nella regione è stato trasportato in ambulanza in ospedale e versa in gravi condizioni.

Una terza persona, stando al comunicato delle forze dell'ordine, un 24enne cittadino svizzero domiciliato nella regione, è stata fermata. Non ha riportato ferite. Stando alla RSI sarebbe il presunto autore del dramma, fermato fuori dall'edificio.

La polizia fa sapere che sono in corso accertamenti per stabilire la dinamica dei fatti e per questo motivo non rilascerà ulteriori informazioni.

Secondo le informazioni raccolte dall'emittente radiotelevisiva mercoledì mattina, si tratterebbe di una lite con accoltellamento.

Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Bellinzona, sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde.

L’inchiesta è coordinata dal procuratore pubblico Zaccaria Akbas.

