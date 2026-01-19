  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Traffico deviato Grave incidente nel San Gottardo: auto contro una nicchia, il conducente rischia la vita

Sara Matasci

20.1.2026

Immagine d'illustrazione
Immagine d'illustrazione
KEYSTONE

Un grave incidente della circolazione è avvenuto lunedì sera, poco dopo le 21.30, nella galleria autostradale del San Gottardo.

Sara Matasci

20.01.2026, 00:03

20.01.2026, 00:04

Stando a una prima ricostruzione della Polizia cantonale, un automobilista - un 47enne olandese residente nei Paesi Bassi - circolava in direzione nord quando, per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, all'altezza della nicchia 54 ha perso il controllo del veicolo e ha centrato il muro del manufatto.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, i pompieri del Centro Intervento San Gottardo, nonché i soccorritori di Tre Valli Soccorso, che, dopo aver prestato le prime cure all'uomo, lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale.

Stando a una prima valutazione medica, il 47enne ha riportato gravi ferite, tali da metterne in pericolo la vita.

Per consentire i rilievi del caso e le operazioni di soccorso, di ripristino e la pulizia del campo stradale, la galleria resterà chiusa almeno fino alle 04.00. Il traffico viene deviato in direzione del San Bernardino.

I più letti

Stefano De Martino e quella foto con Emma Marrone: «Non posso che volerti bene»
Il giudice misura il cane in aula: condannata l'85enne che viaggiava in bus col barboncino
Kate accoglie le campionesse del mondo, William si sporca le mani in fattoria
Perché la Coppa d'Africa non è come le altre: tra gol impossibili e gesti iconici
Ecco quali sono le città più e meno stressanti al mondo, con qualche sorpresa...

Altre notizie

Forum economico. Per l'aeroporto di Samedan quella del WEF è «la settimana più tranquilla dell'inverno»

Forum economicoPer l'aeroporto di Samedan quella del WEF è «la settimana più tranquilla dell'inverno»

Cause da stabilire. Cade con il monopattino elettrico a Breganzona, uomo in pericolo di morte

Cause da stabilireCade con il monopattino elettrico a Breganzona, uomo in pericolo di morte

Grigioni. Nuovi appartamenti a prezzi moderati per una trentina di abitanti a Pontresina

GrigioniNuovi appartamenti a prezzi moderati per una trentina di abitanti a Pontresina