Un grave incidente della circolazione è avvenuto lunedì sera, poco dopo le 21.30, nella galleria autostradale del San Gottardo.

Stando a una prima ricostruzione della Polizia cantonale, un automobilista - un 47enne olandese residente nei Paesi Bassi - circolava in direzione nord quando, per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, all'altezza della nicchia 54 ha perso il controllo del veicolo e ha centrato il muro del manufatto.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, i pompieri del Centro Intervento San Gottardo, nonché i soccorritori di Tre Valli Soccorso, che, dopo aver prestato le prime cure all'uomo, lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale.

Stando a una prima valutazione medica, il 47enne ha riportato gravi ferite, tali da metterne in pericolo la vita.

Per consentire i rilievi del caso e le operazioni di soccorso, di ripristino e la pulizia del campo stradale, la galleria resterà chiusa almeno fino alle 04.00. Il traffico viene deviato in direzione del San Bernardino.