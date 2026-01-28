  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ticino Grave incidente nel San Gottardo, il conducente 47enne è morto

Alessia Moneghini

28.1.2026

Il conducente circolava in direzione nord della galleria autostradale del San Gottardo (foto d'archivo).
Il conducente circolava in direzione nord della galleria autostradale del San Gottardo (foto d'archivo).
sda

Il 47enne - cittadino olandese residente nei Paesi Bassi - coinvolto nell'incidente dello scorso 19 gennaio nella galleria autostradale del San Gottardo, è morto a causa della gravità delle ferite riportate.

Alessia Moneghini

28.01.2026, 15:44

Lo comunica la Polizia cantonale.

Giova ricordare che l'automobilista circolava in direzione nord quando, per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, all'altezza della nicchia 54 ha perso il controllo del veicolo e ha centrato il muro del manufatto.

Traffico deviato. Grave incidente nel San Gottardo: auto contro una nicchia, uomo rischia la vita

Traffico deviatoGrave incidente nel San Gottardo: auto contro una nicchia, uomo rischia la vita

I più letti

«Il fascismo americano è alle porte». Ecco la situazione a Minneapolis
João Pedro segna il 2-3, Napoli a un passo dall'eliminazione. Inter sul 2-0 a Dortmund grazie a Diouf
Il magnifico colpo di Yannik Sinner che ha strappato lunghi applausi alla Rod Laver Arena
Andrea Iannone contatta Belen Rodriguez dopo la crisi con Elodie, ecco cos'ha risposto lei
Fabrizio Corona: «Lascio l'Italia, vado dal mio amico Trump»

Altre notizie

Manifestazione. Presidio «antifascista» contro Vannacci a Mendrisio

ManifestazionePresidio «antifascista» contro Vannacci a Mendrisio

Allerta alla popolazione. In tutto il comune di Vacallo l'acqua non è potabile

Allerta alla popolazioneIn tutto il comune di Vacallo l'acqua non è potabile

Il 61enne è ancora grave. Fatto di sangue a Bellinzona, la donna e l'uomo sono stati aggrediti con un'arma da taglio

Il 61enne è ancora graveFatto di sangue a Bellinzona, la donna e l'uomo sono stati aggrediti con un'arma da taglio