Il conducente circolava in direzione nord della galleria autostradale del San Gottardo (foto d'archivo). sda

Il 47enne - cittadino olandese residente nei Paesi Bassi - coinvolto nell'incidente dello scorso 19 gennaio nella galleria autostradale del San Gottardo, è morto a causa della gravità delle ferite riportate.

Lo comunica la Polizia cantonale.

Giova ricordare che l'automobilista circolava in direzione nord quando, per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, all'altezza della nicchia 54 ha perso il controllo del veicolo e ha centrato il muro del manufatto.