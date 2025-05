Frontale nel Gottardo, due centauri feriti gravemente, uno in pericolo di morte. Il tunnel è riaperto

Immagine d'illustrazione. © Ti-Press / Ti-Press

Moto contro auto nel Gottardo. Due persone si sono ferite in modo grave. Uno dei due sta lottando per la vita. La galleria è stata riaperta dopo tre ore. Code chilometriche ai portali nord e sud.

La polizia in serata ha confermato con un comunicato il grave incidente della circolazione che si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, domenica, verso le 17h20, all’interno del tunnel autostradale del San Gottardo.

Stando alla nota delle forze dell'ordine due persone a bordo di una moto sono rimaste ferite, una è in pericolo di morte.

In base alla prima ricostruzione, un 68enne motociclista italiano stava circolando in direzione sud con a bordo una 66enne tedesca, ha dapprima invaso la corsia di sinistra e poi si è scontrato frontalmente con un’auto che arrivava in direzione opposta.

Centauro in pericolo di morte

Alla guida della vettura un 59enne svizzero domiciliato oltre Gottardo.

I centauri, entrambi residenti in Germania, sono stati trasportati in ospedale.

Stando a una prima valutazione medica, il 68enne ha riportato gravi ferite tali da metterne in pericolo la vita. Ferite gravi anche per la 66enne.

Sono invece rimasti illesi gli occupanti dell’automobile.

Sul posto, unitamente alla polizia cantonale, sono intervenuti i pompieri del Centro di Intervento del Gottardo, i soccorritori di Tre Valli Soccorso e della REGA.

La galleria è rimasta chiusa per circa tre ore per le operazioni di soccorso, i rilievi tecnici e la pulizia della strada. Chiusura che ha generato vari chilometri di colonna.