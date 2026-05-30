Immagine d'illustrazione. © Ti-Press / Archivio

Oggi, sabato, poco dopo le 12.00, una donna ha perso la vita nel grave incidente avvenuto sull'A2 ad Ambrì.

Come comunica la polizia cantonale, una 35enne italiana domiciliata nel Mendrisiotto stava percorrendo in auto l'autostrada A2 verso nord. A bordo anche un 28enne italiano e, sui sedili posteriori, una 37enne svizzera del Mendrisiotto.

Secondo la prima ricostruzione, la donna al volante ha tamponato un veicolo pesante che circolava lentamente in colonna sulla corsia di destra.

Sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale, i pompieri del Centro Intervento San Gottardo (CIG), i soccorritori di Tre Valli Soccorso e della Rega e gli addetti dell'UT4.

La passeggera 37enne è deceduta sul posto. La conducente e l'altro passeggero sono rimasti gravemente feriti e sono stati trasportati in ospedale.

Il tratto autostradale è stato chiuso al traffico per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici, con le necessarie deviazioni. L'A2 in direzione nord è stata riaperta integralmente verso le 17.00.