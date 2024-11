Soccorso dalla Croce Verde archivio tipress

Un uomo di 50 anni è rimasto gravemente ferito lunedì, poco dopo le 12.00 in un infortunio sul lavoro nel giardino di un’abitazione a Bosco Luganese, in via Belvedere.

Lo comunica la Polizia cantonale. Il 50enne, cittadino italiano della provincia di Como, stava eseguendo lavori di potatura quando è caduto da un’altezza di circa due metri, forse a causa di un malore.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che hanno prestato le prime cure all’uomo prima di trasportarlo in ambulanza all’ospedale.

