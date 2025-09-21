  1. Clienti privati
Dal confine Picchiato a sangue a Carlazzo, 44enne in gravi condizioni

Swisstxt

21.9.2025 - 11:10

I carabinieri hanno subito fermato il presunto aggressore del 44enne ubriaco

sda

Un 44enne di Porlezza è stato picchiato a sangue domenica notte a San Pietro Sovera, frazione di Carlazzo, mentre si stava dirigendo verso casa.

SwissTXT



21.09.2025, 11:12

L’uomo era ubriaco e dopo il pestaggio è stato lasciato svenuto sull’asfalto. Soccorso e ricoverato in ospedale, è in gravi condizioni. L’allarme era stato lanciato verso le 2.30 da passanti che hanno fermato automobilisti in transito.

L’uomo è stato malmenato così pesantemente da obbligare i soccorritori dell’ambulanza intervenuti a intubarlo sul posto. I carabinieri di Menaggio hanno individuato e denunciato un residente della zona, ritenendolo il possibile colpevole dell’aggressione.

