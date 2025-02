Immagine illustrativa d'archivio. ©Ti-Press / Gabriele Putzu

Una undicenne è stata investita poco dopo le 8.00 su un passaggio pedonale in Via Maraini a Lugano. Ha riportato gravi ferite.

Ha riportato ferite gravi la ragazzina di 11 anni che lunedì alle 8.00 è stata urtata da un bus di linea in via Maraini a Lugano. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l’intervento del Care Team.

L’incidente è avvenuto all’altezza dell’intersezione con via Antonio Riva e la giovane è stata colpita dalla parte frontale del mezzo di trasporto pubblico.

Alla guida, secondo quanto riporta la polizia cantonale, un 61enne autista svizzero domiciliato nella regione.

Stando a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta dovrà stabilire il bus ha urtato la bambina, che si era appena immessa su un passaggio pedonale.

Sul posto, come fa sapere la nota stampa delle forze dell'ordine, sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e della città di Lugano nonché i soccorritori della Croce Verde, che dopo avergli prestato le prime cure l’hanno trasportata in ambulanza all’ospedale.