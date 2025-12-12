  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ticino Due terzi dei cuccioli del Gridone potranno essere abbattuti

Swisstxt

12.12.2025 - 17:47

Lupi
Lupi
RSI

Il Canton Ticino potrà abbattere due terzi dei cuccioli – i lupi nati nel 2025 – del branco Gridone. Lo comunica il Consiglio di Stato dopo aver ricevuto il via libera dall’Ufficio federale dell’ambiente.

SwissTXT

12.12.2025, 17:47

12.12.2025, 18:33

La decisione, pubblicata sul Foglio Ufficiale, fa seguito alla richiesta presentata dal Cantone il mese scorso a Berna, per una regolazione parziale del branco. Il provvedimento da oggi in vigore varrà dunque fino al prossimo 31 gennaio.

Il compito spetterà ai guardacaccia dell’Ufficio ticinese di caccia e pesca, che potrà avvalersi della collaborazione di cacciatori adeguatamente formati.

I più letti

Michelle Hunziker: «La paura della solitudine ci fa prendere decisioni sbagliate»
Tra pellicce e abiti aderenti, ecco i look natalizi di Charlène di Monaco
Conti sorprende Sanremo: ecco come ha avvisato gli esclusi
Michelle Hunziker beccata in compagnia di un altro uomo, ecco di chi si tratta
Ecco il «Protector», la nuova arma di Kiev progettata per incutere paura alle truppe di Putin

Altre notizie

Incidente. Auto finisce in un dirupo a Brissago, conducente al pronto soccorso

IncidenteAuto finisce in un dirupo a Brissago, conducente al pronto soccorso

Grigioni. Il cantone arriva in soccorso dopo il «no» all'ospedale di Samedan

GrigioniIl cantone arriva in soccorso dopo il «no» all'ospedale di Samedan

Animali. «Il mondo veterinario ticinese sta diventando una giungla?»

Animali«Il mondo veterinario ticinese sta diventando una giungla?»