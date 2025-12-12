TicinoDue terzi dei cuccioli del Gridone potranno essere abbattuti
12.12.2025 - 17:47
Il Canton Ticino potrà abbattere due terzi dei cuccioli – i lupi nati nel 2025 – del branco Gridone. Lo comunica il Consiglio di Stato dopo aver ricevuto il via libera dall’Ufficio federale dell’ambiente.
La decisione, pubblicata sul Foglio Ufficiale, fa seguito alla richiesta presentata dal Cantone il mese scorso a Berna, per una regolazione parziale del branco. Il provvedimento da oggi in vigore varrà dunque fino al prossimo 31 gennaio.
Il compito spetterà ai guardacaccia dell’Ufficio ticinese di caccia e pesca, che potrà avvalersi della collaborazione di cacciatori adeguatamente formati.