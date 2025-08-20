Casi frequenti tipress

Anche nel 2024 molte persone si sono rivolte all'Aiuto alle vittime dei Grigioni: sono 501 le persone che per la prima volta hanno chiesto sostegno, quasi quante nel 2023 (508).

Nel complesso il numero di casi di consulenza gestiti è leggermente calato rispetto all'anno precedente.

La consulenza si rivolge a persone la cui integrità fisica, psichica o sessuale è stata direttamente lesa a causa di un reato subito in Svizzera.

La consulenza è gratuita, confidenziale e, se richiesto, anonima.

Insieme ai casi di consulenza già aperti, nel 2024 l'Aiuto alle vittime dei Grigioni ha sostenuto in totale 829 vittime di violenza.