Il Canton Grigioni chiude il 2024 con un risultato positivo. L'eccedenza dei ricavi è pari a 87,7 milioni di franchi, nettamente in calo rispetto ai due anni precedenti. (immagine d'archivio) Keystone

Il Canton Grigioni ha chiuso il 2024 con un'eccedenza di ricavi pari a 87,7 milioni di franchi, malgrado fosse stato preventivato un disavanzo di quasi 50 milioni di franchi. In aumento il capitale proprio, che raggiunge 927,4 milioni di franchi.

Keystone-SDA SDA

La situazione finanziaria del Cantone rimane solida, ha comunicato oggi il Dipartimento delle finanze e dei comuni. Questo malgrado le eccedenze dei ricavi siano nettamente calate negli ultimi anni. Nel consuntivo 2023 erano 162,4 milioni di franchi, nel 2022 era stato raggiunto il record di 205,6 milioni.

Il capitale proprio è nuovamente aumentato e ora ammonta a 3,32 miliardi di franchi.

Investimenti lordi da record

Il gettito fiscale cantonale è aumentato di 47,3 milioni di franchi, i ricavi finanziari di 27,4 milioni. Il settore idroelettrico, con i canoni d'acqua e i ricavi dallo sfruttamento dell'elettricità, hanno contribuito al risultato con un'eccedenza pari a 27,1 milioni di franchi.

Nel 2024 gli investimenti lordi hanno raggiunto un valore record di 420,3 milioni di franchi. Quelli netti finanziati dal Cantone ammontano a 258,9 milioni.

Riduzione del tasso fiscale sostenibile

Nell'anno in corso si percepiranno per la prima volta gli effetti della riduzione del 5% del tasso fiscale per le persone fisiche. Grazie alla situazione finanziaria solida l'abbassamento sarà sostenibile per le casse cantonali. Inoltre nel 2025 è atteso un versamento di 56,8 milioni di franchi da parte della Banca nazionale svizzera, che permetterà al Cantone di chiudere i conti in pareggio.