Per mantenere stabili i prezzi dell'energia, l'azienda fornitrice di Coira punta alle rinnovabili

Dopo due anni di rincari vertiginosi dell’elettricità, anche nei Grigioni c’è grande attesa per l’imminente ufficializzazione delle tariffe energetiche per il 2025.

A livello nazionale è prevista una riduzione media dei prezzi dell’8%. In alcune realtà come Coira, sono già tuttavia certi i minori costi a carico di aziende ed economie domestiche per l’uso della corrente elettrica.

Buone notizie anche per il Moesano, in special modo per i comuni serviti dalla SES. L’anno prossimo le tariffe scenderanno di circa 10 centesimi al chilowattora, attestandosi attorno ai 30 centesimi. I risparmi si aggireranno quindi attorno al 25%.

