Secondo un'analisi intercantonale con l'impiego dell'intelligenza artificiale i servizi dell'amministrazione pubblica possono migliorare in termini di efficienza ed efficacia. (immagine simbolica) Keystone

L'intelligenza artificiale (IA) può rendere più efficaci ed efficienti i processi e i servizi per cittadini e imprese. È il risultato di un'analisi intercantonale, che vede partecipe anche il Canton Grigioni. A seguito della valutazione, il Governo retico ha determinato i principi e i campi d'azione per l'impiego dell'IA nell'amministrazione cantonale.

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I casi per esaminare il potenziale dell'uso dell'IA spaziano dall'assistenza generale in mansioni d'ufficio, al rilascio di informazioni, fino al supporto decisionale basato su dati, scrive oggi l'Unità di gestione Amministrazione digitale del Canton Grigioni in un comunicato. Sono state pure analizzate alcune funzioni dell'IA, come la ricerca semantica, il riconoscimento di modelli o l'elaborazione di previsioni.

I risultati della ricerca mostrano che l'impiego dell'IA nell'amministrazione cantonale offre un «grande potenziale» per prestazioni più efficienti ed efficaci delle autorità. Tali sistemi devono però soddisfare requisiti elevati. Inoltre, un loro impiego risulta economico solo se le soluzioni possono essere applicate su larga scala.

Il Canton Grigioni ha già avviato i primi progetti pilota. Secondo l'Unità di gestione Amministrazione digitale è importante che l'IA venga utilizzata in modo responsabile, trasparente e conforme allo stato di diritto.

All'analisi hanno lavorato anche il Canton San Gallo, Turgovia, Appenzello Interno ed Esterno e il Principato del Liechtensein.