Il Governo retico ha approvato contributi per due progetti di protezione contro inondazioni e incendi.

A St. Moritz sarà ampliata l’arginatura del torrente Ovel de la Resgia per garantire la sicurezza della località, con interventi su tre tratti e un costo totale di 4,6 milioni di franchi (contributi cantonali e federali fino a 2,53 milioni).

A Trun, in Surselva, verrà costruito un bacino per l’acqua di spegnimento per prevenire incendi boschivi, con un contributo cantonale massimo di 360'000 franchi. Prevista anche la sistemazione della strada forestale «Via Val Sura» per 695'000 franchi.