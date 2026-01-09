  1. Clienti privati
Grigioni Guida in stato d'ebbrezza e si ribalta sulla neve, ritirata la patente di una 33enne italiana

SDA

9.1.2026 - 15:47

L'auto della 33enne italiana si è ribaltata nell'impatto.
L'auto della 33enne italiana si è ribaltata nell'impatto.
Keystone

Una 33enne italiana si è vista ritirare il riconoscimento della sua patente in Svizzera dopo che, sotto l'influsso dell'alcol, la sua auto ha sbandato sulla strada innevata del Maloja nei pressi di Sils im Engadin giovedì sera. Il veicolo è andato completamente distrutto. Lo ha indicato in una nota la Polizia cantonale retica.

Keystone-SDA

09.01.2026, 15:47

09.01.2026, 15:55

La donna stava circolando da Silvaplana in direzione di Maloja, in Bregaglia, poco prima delle 21:00, quando all'altezza della località di Fiuors ha perso il controllo del veicolo sul suolo innevato andando a cozzare contro il pendio sul lato destro della strada, indica la nota. L'auto si è poi ribaltata ed è rimasta ferma in mezzo alla carreggiata.

Il test dell'alcol effettuato dagli inquirenti sulla 33enne è risultato positivo, per cui le è stato vietato l'uso della patente in Svizzera. L'auto, completamente distrutta, ha dovuto essere portata via dal carro attrezzi.

