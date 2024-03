La zona del ritrovamento. polizia Grigioni

Uno scialpinista disperso in Austria da lunedì mattina è stato trovato ieri in grave ipotermia su un altopiano nei pressi di St. Antönien (GR). Giunto in ospedale, trasportato in elicottero, è stata constatata la sua morte.

Nella giornata di domenica il 62enne, di nazionalità austriaca, era partito per una gita sciistica sul St. Antönierjoch a Gargellen, in Austria. Lunedì mattina vi è stato un ultimo contatto telefonico con un parente, interrottosi bruscamente dopo poco tempo, indica in una nota odierna la polizia grigionese.

Successivamente l'uomo non è più stato raggiungibile sul suo cellulare. La ricerca su vasta scala, coordinata a livello transfrontaliero, è iniziata lunedì verso mezzogiorno.

L'uomo disperso è stato ritrovato, in seria ipotermia, soltanto verso le 10.30 di ieri mattina a quota 2450 metri, ai piedi della Plattenflue, su territorio svizzero. Un elicottero della Rega lo ha trasportato all'Ospedale universitario di Zurigo, dove purtroppo è stata constatata la sua morte.

Swisstxt / sda