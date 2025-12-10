archivio TI-Press

Il Parlamento grigionese ha respinto mercoledì la mozione dell'UDC per la pubblicazione delle ubicazioni dei radar, seguendo la linea del Governo cantonale.

La decisione è stata presa in attesa di un progetto pilota della polizia. Il Governo aveva infatti invitato ad attendere l'implementazione di un progetto pilota della polizia cantonale sul rilevamento e la pubblicazione dei siti di misurazione.

La decisione del Parlamento riflette la volontà di valutare prima gli esiti del progetto pilota prima di prendere decisioni definitive sulla pubblicazione delle ubicazioni dei radar nel Cantone.