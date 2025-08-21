  1. Clienti privati
Ecco quanti Più soldi ai comuni grigionesi nel 2026 dalla perequazione finanziaria

Swisstxt

21.8.2025 - 11:27

keystone

Nel 2026 i comuni grigionesi riceveranno 71,8 milioni di franchi di perequazione finanziaria, 5,7 milioni in più rispetto al 2025.

SwissTXT

21.08.2025, 11:27

21.08.2025, 11:29

L'aumento record dell'8,6% è dovuto alla crescita del potenziale di risorse, salito a 962,6 milioni di franchi.

Il Cantone stanzierà 41,3 milioni, mentre i comuni più ricchi verseranno 30,5 milioni.

Le imposte sulle persone fisiche restano la principale fonte di entrate (68% del totale).

Tra i comuni italofoni, Bregaglia, Brusio, Buseno e Soazza dovranno contribuire, tutti gli altri riceveranno fondi. St. Moritz, con quasi 14 milioni, sarà il principale contribuente cantonale.

