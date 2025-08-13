  1. Clienti privati
Forze dell'ordine Grigioni: è stato ammesso il primo straniero nella scuola di polizia

Swisstxt

13.8.2025 - 20:15

Un cittadino straniero è stato ammesso alla scuola di polizia delle forze dell'ordine retiche (immagina illustrativa).
Keystone
Keystone

Un cittadino olandese residente da anni in Prettigovia sta per fare la storia della Polizia cantonale grigionese.

SwissTXT

13.08.2025, 20:15

13.08.2025, 20:19

Il giovane, che ha frequentato le scuole dell’obbligo nei Grigioni ed è in fase di naturalizzazione, è il primo straniero a superare i test di ammissione alla scuola di polizia cantonale.

Dal 2023, quando il Governo retico ha modificato le regole di reclutamento permettendo ai titolari di permesso C di entrare nella polizia cantonale, nessun altro candidato straniero aveva superato i test attitudinali.

La decisione di aprire le porte della polizia ai residenti stranieri era stata presa in risposta alle difficoltà di reclutamento riscontrate.

