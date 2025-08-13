Forze dell'ordineGrigioni: è stato ammesso il primo straniero nella scuola di polizia
Un cittadino olandese residente da anni in Prettigovia sta per fare la storia della Polizia cantonale grigionese.
Il giovane, che ha frequentato le scuole dell’obbligo nei Grigioni ed è in fase di naturalizzazione, è il primo straniero a superare i test di ammissione alla scuola di polizia cantonale.
Dal 2023, quando il Governo retico ha modificato le regole di reclutamento permettendo ai titolari di permesso C di entrare nella polizia cantonale, nessun altro candidato straniero aveva superato i test attitudinali.
La decisione di aprire le porte della polizia ai residenti stranieri era stata presa in risposta alle difficoltà di reclutamento riscontrate.