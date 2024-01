La sede del Governo grigionese archivio TI-Press

Il Cantone dei Grigioni ha deciso di promuovere la costituzione di consultori regionali al fine di migliorare l'assistenza sanitaria nelle regioni.

Questi servizi fungono da punto di riferimento centrale in caso di domande relative alla salute sia per la popolazione sia per gli attori attivi nel settore sanitario.

«L'obiettivo consiste nello sgravare questi ultimi e nel risparmiare a lungo termine costi e risorse grazie a una consulenza o a un triage adeguati, il cosiddetto case management».

Secondo le autorità, un case management completo aiuta infatti a individuare le esigenze e a indirizzare gli interessati al servizio adeguato.

Swisstxt