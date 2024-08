archivio keystone

Il corpo di un escursionista è stato recuperato domenica pomeriggio dopo un'operazione di ricerca transfrontaliera durata diversi giorni.

Swisstxt

Il 66enne della zona di Feldkirch si era recato nel Vorarlberg, in Austria, mercoledì scorso ed era poi stato dato per disperso. Il corpo dell'uomo è stato scoperto da un escursionista tedesco, che lo ha trovato nella regione della Catena del Rätikon, in una zona impervia non lontana dal Salaruelkopf. La cima della montagna (2841 m) si trova esattamente sul confine di stato tra il Vorarlberg austriaco e il Canton Grigioni. Il corpo del 66enne è stato recuperato in elicottero.

Swisstxt