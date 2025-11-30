GrigioniStop ai vitalizi per gli ex consiglieri di Stato retici alla fine del proprio mandato
Gli ex consiglieri di Stato grigionesi non potranno più disporre di un vitalizio alla fine del proprio mandato, che è limitato ad un massimo di 12 anni.
I cittadini hanno infatti accolto domenica nella misura del 65,36% un'iniziativa dell'UDC volta a sopprimere questi «paracadute dorati» che ammontano al 3,5% del salario per ogni anno trascorso in carica.
È stato invece respinto il controprogetto del Gran Consiglio, che voleva mantenere il provvedimento, ma per una durata limitata a tre anni. La popolazione ha detto «no» con il 52,81% dei voti.