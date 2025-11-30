  1. Clienti privati
Grigioni Stop ai vitalizi per gli ex consiglieri di Stato retici alla fine del proprio mandato

Swisstxt

30.11.2025 - 13:33

Il Gran Consiglio aveva proposto un compromesso
keystone

Gli ex consiglieri di Stato grigionesi non potranno più disporre di un vitalizio alla fine del proprio mandato, che è limitato ad un massimo di 12 anni.

SwissTXT

30.11.2025, 13:35

I cittadini hanno infatti accolto domenica nella misura del 65,36% un'iniziativa dell'UDC volta a sopprimere questi «paracadute dorati» che ammontano al 3,5% del salario per ogni anno trascorso in carica.

È stato invece respinto il controprogetto del Gran Consiglio, che voleva mantenere il provvedimento, ma per una durata limitata a tre anni. La popolazione ha detto «no» con il 52,81% dei voti.

