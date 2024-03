Immagine illustrativa. sda

Il numero di infrazioni al Codice penale nei Grigioni è aumentato del 23% nel 2023, rispetto all’anno prima, per un totale di 13'280.

Un incremento dovuto soprattutto, si legge in una nota, ai reati contro il patrimonio e alla criminalità informatica.

L’aumento interessa principalmente il territorio di Coira.

La quota più elevata di reati contro il patrimonio è rappresentata dai furti con 2'772 casi. Rispetto al 2022 il numero di reati nell'ambito della criminalità informatica è aumentato del 121 % raggiungendo 1'139 (516) casi.

Nota positiva in questa statistica il calo per quanto riguarda la violenza domestica. Non sono stati registrati omicidi.

