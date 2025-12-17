Coira Keystone

Dal 1° gennaio il Canton Grigioni mette a disposizione 15 milioni di franchi su un decennio per promuovere alloggi a pigione moderata. Per il 2026 sono previsti 2 milioni.

Lo scopo è sostenere con mutui agevolati la costruzione o il rinnovo di abitazioni di utilità pubblica. I finanziamenti integreranno i mutui a interesse favorevole della Confederazione.

Sarà potenziato anche lo strumento per migliorare le condizioni abitative nelle regioni di montagna. Verranno aumentati i limiti di reddito e di sostanza, così come i mezzi promozionali, per permettere a più persone e famiglie di accedere agli aiuti.

Lo ha comunicato il Governo grigionese.