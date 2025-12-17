  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Da gennaio 2026 15 milioni di franchi per promuovere alloggi a pigione moderata nei Grigioni

Swisstxt

17.12.2025 - 10:00

Coira
Coira
Keystone

Dal 1° gennaio il Canton Grigioni mette a disposizione 15 milioni di franchi su un decennio per promuovere alloggi a pigione moderata. Per il 2026 sono previsti 2 milioni.

SwissTXT

17.12.2025, 10:00

17.12.2025, 10:06

Lo scopo è sostenere con mutui agevolati la costruzione o il rinnovo di abitazioni di utilità pubblica. I finanziamenti integreranno i mutui a interesse favorevole della Confederazione.

Sarà potenziato anche lo strumento per migliorare le condizioni abitative nelle regioni di montagna. Verranno aumentati i limiti di reddito e di sostanza, così come i mezzi promozionali, per permettere a più persone e famiglie di accedere agli aiuti.

Lo ha comunicato il Governo grigionese.

I più letti

Eredità milionaria ai cinque figli: ecco il patrimonio segreto della scrittrice Sophie Kinsella
È morta a soli 45 anni Rachael Carpani, attrice di «N.C.I.S: Los Angeles»
Mezzo milione di mail in una notte verso le Camere federali, la società civile è furiosa
Magnus Midtbø sul Cervino senza esperienza, gli esperti: «Se lo imitano è un problema»
Influencer americano impazzisce per le stazioni di servizio svizzere... e non è il solo

Altre notizie

Lasciate 210 milioni di anni fa. Scoperte migliaia di orme di dinosauri nel Parco dello Stelvio in Valtellina

Lasciate 210 milioni di anni faScoperte migliaia di orme di dinosauri nel Parco dello Stelvio in Valtellina

Per il 2026. Bruno Storni presidente della deputazione ticinese alle Camere federali

Per il 2026Bruno Storni presidente della deputazione ticinese alle Camere federali

Grigioni. Minaccia telefonica all'ospedale di Schiers, beccati gli autori

GrigioniMinaccia telefonica all'ospedale di Schiers, beccati gli autori