Da gennaio 202615 milioni di franchi per promuovere alloggi a pigione moderata nei Grigioni
Swisstxt
17.12.2025 - 10:00
Dal 1° gennaio il Canton Grigioni mette a disposizione 15 milioni di franchi su un decennio per promuovere alloggi a pigione moderata. Per il 2026 sono previsti 2 milioni.
SwissTXT
17.12.2025, 10:00
17.12.2025, 10:06
Swisstxt
Lo scopo è sostenere con mutui agevolati la costruzione o il rinnovo di abitazioni di utilità pubblica. I finanziamenti integreranno i mutui a interesse favorevole della Confederazione.
Sarà potenziato anche lo strumento per migliorare le condizioni abitative nelle regioni di montagna. Verranno aumentati i limiti di reddito e di sostanza, così come i mezzi promozionali, per permettere a più persone e famiglie di accedere agli aiuti.