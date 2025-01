La cucina in cui è divampato l'incendio. Polizia cantonale dei Grigioni

Un incendio è divampato nella serata di ieri, lunedì, nella cucina di un'abitazione di Grono.

Swisstxt

A innescarlo, l'olio che ha preso fuoco in una padella usata da un 17enne per friggere delle patatine. Intervenuti, i pompieri della Bassa Mesolcina hanno rapidamente domato le fiamme. Non si registrano feriti.

Swisstxt