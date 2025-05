Tornano a funzionare due macchine su tre. rsi

A 320 giorni dall’alluvione che ha colpito la Mesolcina, la centrale idroelettrica di Grono venerdì è tornata a funzionare con due macchine su tre.

Swisstxt

Una di queste, infatti, è rimasta gravemente danneggiata. Tornerà a lavorare il prossimo inverno.

Intanto si è fatta una stima dei danni: I lavori di ripristino sono stati lunghi e impegnativi perché il fango si era riversato nella diga e nei canali dove normalmente scorre l’acqua che alimenta la centrale.

I costi per la rimessa in esercizio, come ha spiegato Armando Faccanoni – capo esercizio Centrali idroelettriche Mesolcina – si avvicinano ai 7 milioni di franchi.