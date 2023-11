Un incendio di grandi dimensioni è in corso a Lumino, in Via Quatorta.

La mappa pubblicata da AlertSwiss. alert.swiss

L’allerta è stata diramata sabato, poco dopo le 13.30, da AlertSwiss. A essere colpito è un capannone della zona industriale. Il rogo provoca molto fumo e le autorità chiedono di chiudere porte e finestre.

La polizia cantonale fa sapere che il fuoco si è propagato velocemente in buona parte della struttura anche a causa del vento.

Sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e di quella comunale di Bellinzona, i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona, gli specialisti della Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS) e i pompieri di Bellinzona e di Cadenazzo.

Le operazioni di spegnimento sono in corso e richiederanno alcune ore. La strada Cantonale è chiusa per consentire le operazioni, sono in atto deviazioni.

Non dovrebbero esserci feriti.

+++ Notizia in evoluzione +++

Swisstxt / RED