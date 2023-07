La funivia di Mornera archivio Ti-Press

Il problema tecnico, in seguito risolto, ha bloccato nelle cabine una ventina di passeggeri.

Un guasto ha bloccato nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì, l'impianto della funivia che da Monte Carasso porta a Mornera.

A farne le spese, come riferito da alcune testate online ticinesi, è stata una ventina di passeggeri rimasti fermi nelle cabine in cima e in basso.

L'inconveniente tecnico è tuttavia rientrato a inizio serata e le persone a bordo hanno cosi potuto raggiungere le loro destinazioni.

SwissTXT / red