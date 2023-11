Immagine d'illustrazione archivio Ti-Press

Da venerdì 17 novembre alle 20 a sabato 18 novembre alle 6 la via Stradonino sarà chiusa completamente al traffico nel tratto tra l’incrocio con via Cantonale a Gudo e il campo di calcio dell’Audax Gudo.

Lo comunica il Dipartimento del territorio, spiegando che la chiusura è necessaria per eseguire i lavori di sollevamento del ponte sul fiume Ticino.

Nella nota stampa viene precisato che non sarà garantito nemmeno il transito ai mezzi di primo intervento e per passare dalla sponda destra del fiume Ticino a quella sinistra e viceversa si dovrà far capo ai ponti di Magadino-Quartino rispettivamente di Giubiasco-Sementina.

SwissTXT / red