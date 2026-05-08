Keystone Keystone

Anche se l’ufficializzazione arriverà solo il 22 maggio, è ormai più che probabile che la consigliera nazionale ticinese Greta Gysin diventerà la nuova capogruppo dei Verdi in Parlamento.

SwissTXT Swisstxt

Dopo l’elezione nel Consiglio di Stato del Canton Berna dell’uscente Aline Trede, era la principale candidata e il termine per la presentazione delle candidature è scaduto a mezzanotte.

Con la nomina della ticinese, il partito ha dunque due donne nelle proprie cariche più importanti. L’altra è la presidente Lisa Mazzone.

La probabile nuova capogruppo parlamentare avrà un ruolo importante, poiché la presidente non è più membro degli Stati e non è quindi in prima linea a Berna.