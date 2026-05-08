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Svizzera Greta Gysin verso il ruolo di capogruppo dei Verdi in Parlamento

Swisstxt

8.5.2026 - 11:32

Keystone
Keystone
Keystone

Anche se l’ufficializzazione arriverà solo il 22 maggio, è ormai più che probabile che la consigliera nazionale ticinese Greta Gysin diventerà la nuova capogruppo dei Verdi in Parlamento.

SwissTXT

08.05.2026, 11:32

08.05.2026, 11:34

Dopo l’elezione nel Consiglio di Stato del Canton Berna dell’uscente Aline Trede, era la principale candidata e il termine per la presentazione delle candidature è scaduto a mezzanotte.

Con la nomina della ticinese, il partito ha dunque due donne nelle proprie cariche più importanti. L’altra è la presidente Lisa Mazzone.

La probabile nuova capogruppo parlamentare avrà un ruolo importante, poiché la presidente non è più membro degli Stati e non è quindi in prima linea a Berna.

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