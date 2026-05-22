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Rubato anche il cellulare Aggrediscono un turista a Locarno e poi si danno alla fuga, quattro giovani arrestati

Sara Matasci

22.5.2026

Immagine d'illustrazione
Immagine d'illustrazione
KEYSTONE

Un 18enne svizzero e altri tre minorenni, tutti domiciliati nel Canton Vaud, sono stati arrestati in quanto accusati di aver aggredito fisicamente un turista confederato, colpendolo più volte e dandosi infine alla fuga dopo avergli sottratto un telefono cellulare per evitare che avvisasse le autorità.

Sara Matasci

22.05.2026, 14:23

22.05.2026, 14:34

I fatti sono avvenuti nel corso della notte tra venerdì 15 e sabato 16 maggio, in territorio di Locarno. La vittima ha riportato ferite che hanno necessitato un trasporto in ospedale per le cure mediche del caso.

Gli accertamenti avviati dalla Polizia cantonale, in collaborazione con la Polizia Città di Locarno, hanno permesso di identificare, individuare e quindi fermare gli autori.

Al termine dei verbali di interrogatorio è stato disposto il loro arresto provvisorio e la misura restrittiva della libertà nei confronti del 18enne è stata nel frattempo confermata dal Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC).

L'inchiesta - coordinata dalla Procuratrice pubblica Veronica Lipari e dalla Magistratura dei minorenni - prosegue con il fine di ricostruire l'accaduto e di definire le singole responsabilità, come pure le ipotesi di reato, entrando in considerazione, ritenute le dichiarazioni sinora rese dalle parti, sia il reato di rapina sia, alternativamente, quello di aggressione.

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