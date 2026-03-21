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Ticino Firmato un accordo di risarcimento tra l'HCAP e l'ex membro finito sotto inchiesta

Swisstxt

21.3.2026 - 18:08

Fondi sottratti sull'arco di più anni
Fondi sottratti sull'arco di più anni
archivio tipress

L'Hockey Club Ambrì-Piotta potrà recuperare buona parte dei fondi usciti dalle casse del Gruppo di sostegno.

Igor Sertori

21.03.2026, 18:08

21.03.2026, 18:18

Con l’ex membro finito sotto inchiesta è stato infatti sottoscritto un accordo di risarcimento.

Il 65enne aveva attinto agli introiti destinati alla società sull'arco di più anni.

La ricostruzione dei fatti da parte degli inquirenti parla di mancanze comprese tra i 235 e i 265'000 franchi. Denaro che, in gran parte, verrà restituito.

Il Gruppo di sostegno, costituitosi inizialmente accusatore privato, si è disinteressato al procedimento penale avviato nel 2024 nei confronti del 65enne. 

Il procuratore pubblico Andrea Gianini emetterà  breve la sua decisione.

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