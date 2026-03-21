L'Hockey Club Ambrì-Piotta potrà recuperare buona parte dei fondi usciti dalle casse del Gruppo di sostegno.
Con l’ex membro finito sotto inchiesta è stato infatti sottoscritto un accordo di risarcimento.
Il 65enne aveva attinto agli introiti destinati alla società sull'arco di più anni.
La ricostruzione dei fatti da parte degli inquirenti parla di mancanze comprese tra i 235 e i 265'000 franchi. Denaro che, in gran parte, verrà restituito.
Il Gruppo di sostegno, costituitosi inizialmente accusatore privato, si è disinteressato al procedimento penale avviato nel 2024 nei confronti del 65enne.
Il procuratore pubblico Andrea Gianini emetterà breve la sua decisione.