Visita speciale a Lugano RSI

Sabato sera il centro di Lugano si è trovato blindato per una visita di alto livello, quella di Hillary Clinton, ex first lady statunitense e candidata del partito Democratico nel 2016 contro Donald Trump.

SwissTXT Swisstxt

Della presenza di Hillary Clinton a Lugano si mormorava – anche se nella massima discrezione – per un incontro organizzato dall’ASPEN Institute, patrocinato proprio dalla famiglia Clinton, a cui in questo momento stanno partecipando numerose figure politiche internazionali. Tra queste ci sarebbero l’ex ministra degli esteri israeliana, Tzipi Livni, e l’ex Alta rappresentante UE per gli esteri, Federica Mogherini.