Tipress

Ci sono nuovi sviluppi nel caso Hospita, la vicenda giudiziaria riguardante la società attiva nel settore sanitario e coinvolta in presunte malversazioni finanziarie.

SwissTXT Swisstxt

Il Ministero pubblico ha aperto un’inchiesta anche nei confronti di un socio di minoranza ed ex amministratore unico della Hospita. Si tratta del dottor Claudio Camponovo, che è stato interrogato per quasi cinque ore.

Un interrogatorio in cui era chiamato a rispondere delle accuse di diffamazione, denuncia mendace, sviamento della giustizia e calunnia. Il suo avvocato ha fatto sapere che si ritiene fiducioso e crede che l’intera vicenda si chiuderà in un nulla di fatto. Vale il principio d’innocenza.