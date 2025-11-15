TicinoCaso Hospita, interrogato un socio di minoranza
Swisstxt
15.11.2025 - 10:42
Ci sono nuovi sviluppi nel caso Hospita, la vicenda giudiziaria riguardante la società attiva nel settore sanitario e coinvolta in presunte malversazioni finanziarie.
SwissTXT
15.11.2025, 10:42
15.11.2025, 10:45
Swisstxt
Il Ministero pubblico ha aperto un’inchiesta anche nei confronti di un socio di minoranza ed ex amministratore unico della Hospita. Si tratta del dottor Claudio Camponovo, che è stato interrogato per quasi cinque ore.
Un interrogatorio in cui era chiamato a rispondere delle accuse di diffamazione, denuncia mendace, sviamento della giustizia e calunnia. Il suo avvocato ha fatto sapere che si ritiene fiducioso e crede che l’intera vicenda si chiuderà in un nulla di fatto. Vale il principio d’innocenza.