Ticino Caso Hospita, querelati Pronzini e Sergi

Swisstxt

1.9.2025 - 17:52

Sergi e Pronzini
TiPress

I deputati MpS Matteo Pronzini e Giuseppe Sergi sono stati querelati da Cristina Maderni, Sabrina Aldi, Claudio Camponovo e dalla Swiss Anesthesia Solutions. Tutti sono patrocinati dall’avvocato Nicola Fornara, che ha confermato la notizia alla RSI.

La querela è legata a un’interrogazione parlamentare che suggerisce «rapporti oscuri» tra politica, magistratura e interessi economici, nel contesto del caso Hospita.

Il Gran Consiglio ha istituito una sottocommissione speciale per fare luce sulla vicenda, sollevando dubbi sulla trasparenza e sulla separazione dei poteri.

