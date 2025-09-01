Sergi e Pronzini TiPress

I deputati MpS Matteo Pronzini e Giuseppe Sergi sono stati querelati da Cristina Maderni, Sabrina Aldi, Claudio Camponovo e dalla Swiss Anesthesia Solutions. Tutti sono patrocinati dall’avvocato Nicola Fornara, che ha confermato la notizia alla RSI.

La querela è legata a un’interrogazione parlamentare che suggerisce «rapporti oscuri» tra politica, magistratura e interessi economici, nel contesto del caso Hospita.

Il Gran Consiglio ha istituito una sottocommissione speciale per fare luce sulla vicenda, sollevando dubbi sulla trasparenza e sulla separazione dei poteri.