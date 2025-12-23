  1. Clienti privati
Ticino Hospita, si decide su CPI a gennaio

Swisstxt

23.12.2025 - 19:50

Un dettaglio del logo della ditta HospitaSuisse
Ti-Press

Il Gran Consiglio del Canton Ticino deciderà se stabilire una commissione parlamentare d’inchiesta (CPI) sul cosiddetto «Caso Hospita» (dal nome della società che forniva prestazioni sanitarie ad alcune cliniche private) nella seduta in programma il prossimo 24 gennaio.

23.12.2025, 19:56

Dopo il via libera del Governo – che comunque non avrebbe potuto imporre alcun vincolo – la commissione della Gestione del Gran Consiglio martedì ha fissato la data del voto. In un secondo tempo sarà definita la sua struttura, solitamente composta da un rappresentante per ogni gruppo parlamentare.

