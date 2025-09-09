Il coordinatore della Lega Daniele Piccaluga Ti-Press

La Lega dei ticinesi non farà parte della sottocommissione del Gran Consiglio incaricata di far luce sul caso Hospita.

SwissTXT Swisstxt

«E' una questione di opportunità politica e la legge non ci obbliga», ha detto alla RSI il coordinatore Daniele Piccaluga.

Non è l’assenza di sanzione a motivare tuttavia la decisione, ma «la procedura giudiziaria ancora in corso», che «non si sa quando e come finirà», ha spiegato Piccaluga.

La scelta, ora definitiva, conferma quindi la linea intrapresa già della prima seduta. Questo non influirà sui lavori commissionali, che proseguono con incontri settimanali.