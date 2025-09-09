  1. Clienti privati
Ticino Nella sottocommissione per il caso Hospita non ci sarà la Lega

Swisstxt

9.9.2025 - 18:28

Il coordinatore della Lega Daniele Piccaluga
Il coordinatore della Lega Daniele Piccaluga
Ti-Press

La Lega dei ticinesi non farà parte della sottocommissione del Gran Consiglio incaricata di far luce sul caso Hospita.

SwissTXT

09.09.2025, 18:28

09.09.2025, 18:32

Ticino. Hospita, chiesta la ricusa di tutti i procuratori pubblici

TicinoHospita, chiesta la ricusa di tutti i procuratori pubblici

«E' una questione di opportunità politica e la legge non ci obbliga», ha detto alla RSI il coordinatore Daniele Piccaluga.

Non è l’assenza di sanzione a motivare tuttavia la decisione, ma «la procedura giudiziaria ancora in corso», che «non si sa quando e come finirà», ha spiegato Piccaluga.

Ticino. Caso Hospita, querelati Pronzini e Sergi

TicinoCaso Hospita, querelati Pronzini e Sergi

La scelta, ora definitiva, conferma quindi la linea intrapresa già della prima seduta. Questo non influirà sui lavori commissionali, che proseguono con incontri settimanali.

Ticino. Caso Hospita Suisse, creata una Sottocommissione ad hoc

TicinoCaso Hospita Suisse, creata una Sottocommissione ad hoc

