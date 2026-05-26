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Ecco quanti saranno i visitatori Hotel pieni a Coira per la Festa federale di tiro

SDA

26.5.2026 - 17:26

Dal 5 giugno al 5 luglio nei Grigioni si tiene la Festa federale di tiro che accoglierà 35'000 tiratori. (immagine simbolica)
Dal 5 giugno al 5 luglio nei Grigioni si tiene la Festa federale di tiro che accoglierà 35'000 tiratori. (immagine simbolica)
Keystone

La Festa federale di tiro, che si terrà dal 5 giugno al 5 luglio in diverse località dei Grigioni, fa registrare un forte aumento delle prenotazioni alberghiere a Coira.

Keystone-SDA

26.05.2026, 17:26

26.05.2026, 17:37

Il comitato organizzatore della Festa federale di tiro prevede durante la manifestazione circa 35'000 tiratori e approssimativamente 100'000 visitatori. Le competizioni si svolgeranno in 20 poligoni di tiro in diverse località dei Grigioni e a Walenstadt, ma il centro della festa sarà Coira.

Di conseguenza, la situazione delle prenotazioni nel capoluogo grigionese appare molto positiva.

Jago Leyssens, presidente della sezione di Coira e dintorni di Hotelleriesuisse Grigioni, ha spiegato all'agenzia Keystone-ATS che gli hotel di Coira e della zona circostante registrano ottimi livelli di occupazione durante la Festa federale di tiro.

A giugno occupazione comunque già alta

Secondo le sue stime, a giugno l'occupazione alberghiera a Coira si attesterà intorno alla fascia media dell'80%. Giugno è però da sempre uno dei mesi più forti per Coira, anche senza la Festa federale di tiro. Negli ultimi tre anni, infatti, il tasso di occupazione in giugno è stato sempre superiore al 70%.

«Per noi era quindi molto importante riservare attivamente capacità per la Festa federale di tiro», ha dichiarato Leyssens, che gestisce l'Hotel ABC di Coira. Senza queste misure, secondo lui, le camere sarebbero state prenotate in anticipo da altri segmenti di clientela.

In particolare, per gli hotel di Coira sono importanti due mercati: da una parte chi viaggia con il Bernina Express o il Glacier Express; dall'altra i viaggiatori d'affari, che hanno appuntamenti a Coira e nei dintorni.

Gli albergatori sono quindi in stretto contatto con il comitato organizzatore da oltre un anno. Secondo Leyssens, le aspettative per la manifestazione sono state soddisfatte.

Solo nell'ultima settimana della manifestazione (dal 29 giugno al 5 luglio) il tasso di occupazione potrebbe risultare leggermente più basso.

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