Assemblea generaleI cacciatori ticinesi temono per la «caccia di tradizione»
Swisstxt
9.5.2026 - 19:15
La Federazione cacciatori ticinesi ha portato al centro del dibattito dell'assemblea il tema della «caccia di tradizione» durante l’assemblea dei delegati tenutasi sabato a Mendrisio, come riporta la RSI.
09.05.2026, 19:15
09.05.2026, 19:37
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Secondo il presidente Davide Corti, si legge sul sito della radiotelevisione, l’aumento degli abbattimenti richiesti per alcune specie, tra cui cervi e cinghiali, rischia di cambiare il modo stesso di cacciare. Nel 2025 la selvaggina catturata è diminuita rispetto ai due anni precedenti.
Mentre secondo il direttore del Dipartimento del territorio Claudio Zali, scrive la RSI, i cacciatori sarebbero il braccio armato dello Stato contro il lupo.
Per Corti però la caccia non dovrebbe ridursi a semplice regolazione della fauna.