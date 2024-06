I cani hanno fiutato una traccia, i soccorritori scavano nella casa della coppia dispersa

Le ricerche dei due dispersi si concentrano attorno alla casa in alto a destra nell'immagine e al suo interno. KEYSTONE

Stando alla RSI i cani da ricerca hanno individuato una traccia dei due dispersi vicino alla loro abitazione. Uno dei loro cellulari è ancora in funzione. I soccorritori hanno iniziato a scavare. La risposta alla ricerca di volontari per aiutare ha dato ottimi frutti, tanto che il comune, che aveva lanciato l'appello, lo ha ora ritirato. Aperto un conto per delle donazioni per aiutare le persone e i paesi colpiti dal violento nubifragio venerdì sera.

La Regione Moesa ha messo a disposizione il suo conto per le donazioni: CH36 8080 8004 2212 1781 1, intestato a Regione Moesa con causale: «Danni maltempo 2024».

A Sorte ci si aggrappa alla speranza, anche se è ridotta a un lumicino. Le operazioni di ricerca della coppia data per dispersa proseguono febbrili da venerdì sera, quando la polizia è stata avvisata della loro assenza.

Domenica, stando a informazioni divulgate lunedì pomeriggio dalla RSI, i cani da ricerca hanno segnalato una traccia nella zona della loro abitazione e da allora gli sforzi sono ripresi con nuovo slancio.

Lunedì mattina le squadre di soccorso sono riuscite ad aprirsi un passaggio tra l'imponente massa di materiale portato a valle dal Rià de la Molera che ha travolto il nucleo e a portare dei mezzi fino all’abitazione.

Un varco è stato aperto in una parete e la struttura è stata messa in sicurezza, poi liberata dal fango. Una decina di pompieri e altri soccorritori, sempre stando alla RSI, scavano, in gran parte a mano, all’interno della casa sommersa dalla melma e dai sassi alla ricerca di una, seppur flebile, traccia di vita.

A dar loro un minimo di fiducia c’è anche il fatto che uno dei cellulari della coppia ha continuato a emettere segnali.

Non si cercano più volontari

Da sabato mattina a Lostallo, per aiutare nelle operazioni di sgombero e pulizia si sono fatti avanti molti privati, enti e associazioni offrendosi di intervenire dopo il nubifragio.

Si sono annunciati singoli cittadini, corpi pompieri dal resto dei Grigioni, dal Ticino e della Svizzera interna, i soccorritori alpini, associazioni - tra cui, per esempio, la Gioventù Biancoblu e dei tifosi del Lugano - così come pure la protezione civile ticinese che ha messo a disposizione una compagnia di pronto intervento.

All’appello lanciato dal Municipio per la ricerca di volontari in paese per liberare le cantine invase dall’acqua hanno risposto in molti, tanto che proprio lunedì mattina l’Esecutivo ho fatto sapere di aver raggiunto un numero sufficiente di persone, con la raccomandazione di non chiamare la cancelleria per evitare di intasare la linea telefonica utile per i soccorritori.

Chi desidera annunciare la propria disponibilità potrà inviare una mail a cancelleria@lostallo.ch. Lunedì c'è una riunione per determinare il tipo di aiuti necessari nei prossimi giorni e le risorse da attivare.

Un conto per le donazioni

La regione Moesa ha messo a disposizione il proprio conto per tutti coloro che vogliono dare una mano alla popolazione duramente colpita dall’alluvione di venerdì.

Chi volesse effettuare una donazione può farlo tramite il conto: CH36 8080 8004 2212 1781 1, intestato a Regione Moesa con causale: «Danni maltempo 2024».

Si cerca una casa per una famiglia

In paese a Lostallo si cerca anche un appartamento ammobiliato per una famiglia con due figli che non può tornare nella sua abitazione nella zona interessata dalla frana a Sorte.

Eventuali disponibilità vanno annunciate alla Cancelleria comunale.

Molte strade agricole ancora chiuse

La strada cantonale di collegamento alla frazione di Déira rimane chiusa fino a nuovo avviso. Sono infatti in corso i lavori di sgombero del materiale ma, visti i danneggiamenti alle strutture viarie, al momento non è possibile dare indicazioni sui tempi necessari per la loro messa in sicurezza.

La strada per la frazione di Cèbia è stata riaperta da domenica esclusivamente per i residenti e per i servizi sanitari, e il transito è indicato solo con veicoli leggeri.

Altre strade agricolo-forestali hanno subito danni e per ora rimangono chiuse.