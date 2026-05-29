TicinoRiuscito il referendum contro la «Fortezza Bellinzona», si passa alle urne il 27 settembre
Swisstxt
29.5.2026 - 11:13
Il referendum contro il rilancio e la valorizzazione della «Fortezza Bellinzona» è formalmente riuscito: il progetto da 19 milioni di franchi passerà dalle urne il prossimo 27 settembre, come reso noto venerdì dal Municipio di Bellinzona.
Redazione blue News
29.05.2026, 11:13
29.05.2026, 11:32
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Come riporta la RSI, lo scorso 11 maggio i promotori del referendum avevano consegnato 4’650 firme a Palazzo Civico. Di queste, sono 3’738 quelle ritenute valide, si legge nella nota.
Per la riuscita del referendum erano comunque necessarie almeno 3’000 firme.
Il progetto per la valorizzazione del patrimonio UNESCO di Bellinzona era stato approvato all’inizio di marzo dal Consiglio comunale.