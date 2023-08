L'atelier di Daniela Trovanelli, produzione cestini tradizionali ticinesi e corsi per adulti sulla tecnica di costruzione, a Pura (foto d'archivio). © Ti-Press / Ti-Press

È in arrivo il programma dei Corsi per adulti autunno 2023: sarà distribuito in questi giorni a tutte le economie domestiche ticinesi.

E la proposta, come fa sapere il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS), festeggia i 60 anni. Per l'occasione, l'opuscolo si presenta con una nuova veste grafica.

Swisstxt