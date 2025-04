Sul posto sono intervenuti gli elicotteri di REGA e Air-Glaciers Keystone

La Polizia cantonale bernese chiarisce, in parte, la dinamica dell’incidente in cui sono morti i due alpinisti ticinesi, un uomo e una donna, mentre scendevano in cordata dalla vetta.

I due ticinesi morti nell’incidente di montagna avvenuto domenica durante la discesa in cordata dalla Jungfrau sono un uomo di 58 anni e una donna di 28, quest'ultima domiciliata a Lucerna. Una terza persona è rimasta gravemente ferita.

A fornire ulteriori dettagli sull’accaduto è stata, nel pomeriggio di lunedì, la polizia cantonale bernese. La prima segnalazione della caduta è giunta alla polizia poco dopo le 12.05.

Secondo i primi accertamenti, la cordata - formata da tre persone - stava scendendo dalla cima della Jungfrau quando, per motivi ancora da chiarire, è precipitata nella zona del Rottalsattel in direzione del ghiacciaio Rottal.

Dopo essere scivolati per diversi metri sulla neve, i tre esperti alpinisti sono finiti su un terreno roccioso. Qui hanno ricevuto i primi soccorsi da chi aveva assistito alla scena. Una persona è morta sul posto, mentre le altre due sono state trasportate in ospedale. Una è successivamente deceduta per le ferite riportate.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti due elicotteri della Air-Glaciers, un elicottero della REGA e gli specialisti del Soccorso Alpino Svizzero. La polizia cantonale di Berna ha avviato un’indagine per chiarire l’accaduto sotto la direzione della Procura regionale dell’Oberland.