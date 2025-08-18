  1. Clienti privati
News I Grigioni sostengono l'AMEA

Swisstxt

18.8.2025 - 09:01

Il prototipo
Il prototipo
canton Grigioni

sviluppato in collaborazione della altalek di Tenna e dalla Scuola universitaria professionale dei Grigioni.

SwissTXT

18.08.2025, 09:01

Il canton Grigioni, nel quadro della legge sulla promozione della trasformazione digitale, ha concesso un contributo di 362'400 franchi per il progetto «AMEA» Si tratta di un prototipo di motocoltivatore elettrico innovativo da impiegare su pendii e versanti scoscesi. E' ora previsto un suo ulteriore sviluppo affinché sia possibile la produzione in serie. L'AMEA sgrava le persone da un compito fisicamente impegnativo, riduce l'impatto ambientale ed è in grado di lavorare autonomamente.

